Çorum merkeze bağlı Üçköy’den olan Şehit Üsteğmen Naci Doğan’ın Harp Okulu’ndan dönem arkadaşları, şehidin kabrini ziyaret etti.

1985 yılında Harp Okulu’ndan mezun olan dönem arkadaşları, 29 Eylül’de gerçekleştirilen anma programını bu yıl daha erken bir tarihe aldıklarını belirtti.

Dönem arkadaşları, mezun oldukları yıl Harp Okulu’ndan mezun olan 18 kişinin şehit düştüğünü ifade etti.

Çorum’un tanınmış diş hekimlerinden Cafer Doğan ile İzmir İl Emniyet Müdür Yardımcılığından emekli Raşit Doğan’ın ağabeyi olan Naci Doğan, 29 Eylül 1989’da Trabzon’da gerçekleştirilen bir talim sırasında büyük bir fedakarlık göstererek şehit olmuştu.

Talim sırasında bir askerin elinden pimini düşürdüğü el bombasını alan Doğan, bombanın üzerine yatarak onlarca askerin hayatını kurtarmıştı.

Kahramanlığıyla hafızalara kazınan Şehit Üsteğmen Naci Doğan’ın adı, şehit düştüğü Trabzon Kışlası’na verilmişti.

Muhabir: Haber Merkezi