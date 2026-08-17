Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Çorum’a havaalanı yapacağını açıklayan Arca Çorum FK Başkanı ve iş insanı Savaş Balçık’a destek verdi. Tahtasız, projenin hayata geçirilmesi için iş insanlarının gösterdiği iradenin önemli olduğunu belirtti.

Tahtasız, yaptığı açıklamada Çorum Havaalanı projesinin yıllardır kentin gündeminde olduğunu belirterek, iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın 2021 yılında projeye ilişkin yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Çorum’un havaalanına sahip olmasının önemli bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Tahtasız, Savaş Balçık’ın projeyi sahiplenmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, “AKP iktidarının yapamadığını yapmak için kolları sıvayan Savaş Balçık’a ve Arca Savunma Sanayii’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Tahtasız, Çorum Havaalanı konusunu yıllardır gündeme getirdiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesi için kendisinin de “gövdesini taşın altına koymaya” hazır olduğunu söyledi.

AK Parti milletvekillerine de çağrıda bulunan Tahtasız, havaalanının yapılması için gerekli bürokratik işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

Çorum’un havaalanı bulunmamasının kentin gelişimi açısından önemli bir eksiklik olduğunu savunan Tahtasız, projenin iş insanlarının öncülüğünde hayata geçirilmesi durumunda Çorum’un kendi imkanlarıyla havaalanı yapan bir kent olacağını ifade etti.

Tahtasız, açıklamasında Ahmet Ahlatcı, Savaş Balçık ve Arca Savunma Sanayii ortaklarına teşekkür ederek Arca Çorum FK’ya başarı diledi.

Muhabir: Haber Merkezi