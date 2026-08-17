Şanlıosman Köyü’nde geleneksel köy şenliği, yoğun katılım ve renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar türküler ve halaylarla gönüllerince eğlenirken, şenlik birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarına sahne oldu.

Çorum Merkez Şanlıosman Köyü’nde geleneksel olarak düzenlenen köy şenliği, bu yıl da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Gözükızıl mevkiinde düzenlenen şenlik, Şanlıosman Köyü Muhtarı Ünal Teke’nin öncülüğünde gerçekleştirildi. Şenlikte sanatçılar Tuğçe, Rıza Taş ve Doğukan sahne alırken, vatandaşlar müzik eşliğinde omuz omuza halay çekti. Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlenirken, katılımcılara yönelik hediye çekilişi de gerçekleştirildi.

YENİ PARTİ HEYETİDEN GENİŞ KATILIM

Şanlıosman Köyü’ndeki şenliğe Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tantasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Hamdullah Uğur Yağmur, İl Genel Meclis Grup Başkan Vekili Veli Uysal, İl Genel Meclis Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal ile il ve ilçe yöneticileri de katıldı.

Çevre köylerden çok sayıda muhtar ve vatandaşın da katıldığı etkinlik, birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandı.

“BÜYÜK GURUR VERDİ”

Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, şenliğin köydeki dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, “Köyümüzün birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu yansıtan bu anlamlı şenlikte, aynı sofrayı ve coşkuyu paylaşmak bizlere büyük gurur verdi. Organizasyonda özveriyle emek veren Muhtarımız Ünal Teke’ye, köy derneğimize ve katkı sunan tüm gönüllü dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Geleneksel köy pikniği, müzik, eğlence ve çeşitli etkinliklerin ardından olgunluk içerisinde sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi