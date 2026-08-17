Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı Temmuz ayına ilişkin Motorlu Kara Taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Çorum’da Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 232 bin 272 olarak kayıtlara geçti. Bölgede trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 555 bin 897, Tokat’ta 261 bin 436, Amasya’da ise 168 bin 732 oldu.

TEMMUZDA 207 BİN 508 TAŞIT TRAFİĞE ÇIKTI

Türkiye genelinde ise Temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Yeni kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,1’ini motosiklet, yüzde 38’ini otomobil, yüzde 9,4’ünü kamyonet, yüzde 1,9’unu kamyon, yüzde 1,6’sını traktör, yüzde 0,6’sını minibüs, yüzde 0,3’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Taşıt türlerine göre aylık değişimde otobüs yüzde 39,5, kamyon yüzde 34,5, kamyonet yüzde 18,7, otomobil yüzde 6,9 ve motosiklet yüzde 3,7 artış gösterdi. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 44,3, minibüslerde yüzde 4,8 ve traktörlerde yüzde 0,8 düşüş kaydedildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR