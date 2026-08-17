Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin çalışmaları ve kentte gerçekleştirilen projelere ilişkin Bakan Bolat’a bilgi sundu.

Ardından başkanlık makamına geçen Bolat’a, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından kentte yürütülen belediye hizmetleri ve hayata geçirilen projeler hakkında brifing verildi.

Bolat, daha sonra Çorum Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye binası önünde Başkan Halil İbrahim Aşgın, partililer ve belediye personeli tarafından karşılanan Bolat, başkanlık katında ziyaretçi defterini imzaladı.

Bakan Bolat, Çorum Valiliği’ni ziyaret ederek Vali ve kent protokolüyle görüştü.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çorum’da programına Valilik ziyaretiyle başladı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.