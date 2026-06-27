Çorum'da hafriyat kamyonlarının kaçak döküm yaptığı iddiası bölge sakinlerini isyan ettirdi. Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nin sonunda bulunan Melikgazi bölgesindeki bağ evlerinin bulunduğu ve aynı zamanda köylere ulaşımı sağlayan yol güzergâhındaki boş alan, hafriyat kamyonlarının kontrolsüz şekilde döktüğü inşaat molozları, beton parçaları ve çeşitli yapı atıklarıyla adeta çöplüğe döndü.

Bölge sakinleri, özellikle son dönemde çok sayıda hafriyat kamyonunun gece ve gündüz saatlerinde alana gelerek inşaatlardan çıkan beton, taş, tuğla ve molozları boşaltıp hızla bölgeden ayrıldığını öne sürdü. Gün geçtikçe büyüyen moloz yığınları nedeniyle hem kötü görüntü oluştuğunu hem de çevrenin yaşanmaz hale geldiğini belirten vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

Kaçak dökümlerin yapıldığı alanın hemen yanında, bir hayırsever tarafından yaptırılan kurban kesim alanının bulunması ise tepkileri daha da artırdı. Vatandaşlar, ibadet ve sosyal amaçlarla kullanılan alanın yanına gelişi güzel hafriyat dökülmesinin çevre kirliliğine neden olduğu belirtildi.

Bağ evi sahipleri, bazı hafriyat kamyonu sürücülerini uyararak, "Buraya dökemezsiniz. Burası hafriyat sahası değil." demelerine rağmen tartışmalar yaşandığını, zaman zaman olayların kavgaya dönüşme noktasına geldiğini ifade etti. Vatandaşlar, uyarıları dikkate almayan bazı sürücülerin molozlarını boşaltarak bölgeden uzaklaştığını ileri sürdü.

Çevre sakinleri, söz konusu yolun sadece bağ evlerine değil, aynı zamanda birçok köye ulaşımı sağlayan önemli bir güzergâh olduğunu belirterek, oluşan moloz yığınlarının hem görüntü kirliliğine neden olduğunu hem de sürücüler açısından risk oluşturduğunu dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi

Vatandaşlar, belediye ekiplerinin bir an önce bölgedeki hafriyat ve moloz yığınlarını temizlemesini isterken, kaçak döküm yapan hafriyat kamyonlarının da tespit edilerek haklarında gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti.Bölge halkı, "Burası gelişigüzel moloz dökülecek bir alan değil. Her geçen gün daha fazla hafriyat getiriliyor. Doğa kirleniyor, çevre yaşanmaz hale geliyor. Yetkililerin bu duruma artık dur demesini istiyoruz." diyerek çağrıda bulundu.