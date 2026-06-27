AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, Sungurlu’nun asırlık sorununu çözecek bu devasa yatırımın müjdesini vererek ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Budaközü, Diği ve Akçay’ın tamamen güvenli hale geleceğini kaydeden Kaya, “Özellikle yağış dönemlerinde ilçe merkezinde ciddi tehdit oluşturan dereler, bu tarihi projeyle birlikte baştan aşağı ıslah edilecek” dedi.

Budaközü Çayı’nda taşkın riskini tamamen ortadan kaldırmaya yönelik modern koruma yapıları inşa edileceğini. Diği Çayı ve Akçay Deresi’nde ise güçlü taşkın kontrol duvarları örüleceğini belirten Kaya, “Muhtelif noktalarda inşa edilecek yeni köprü ve menfezler sayesinde ilçenin ulaşım altyapısı da ciddi ölçüde güçlendirilecek” dedi.



“SUNGURLU DAHA GÜVENLİ VE MODERN BİR ALTYAPIYA KAVUŞUYOR”

Yaklaşık 2 milyar TL'lik yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Sungurlu'da yeni bir dönem başlayacağını kaydeden Milletvekili Kaya, “Taşkın riski önemli ölçüde azaltılarak ilçe merkezinin kronik sorunu çözülecek. Vatandaşların can ve mal güvenliği en üst düzeyde koruma altına alınacak. Yapılacak çevre düzenlemeleriyle şehir estetiği ve ilçenin çehresi iyileşecek. Sungurlu, geleceğe dönük çok daha modern, dirençli ve güçlü bir altyapıya kavuşacak” ifadelerini kullandı.