Hak-İş Konfederasyonu tarafından Rize’de düzenlenecek olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına katılmak üzere yola çıkan işçiler, Çorum Belediyesi Mehter Takımı’nın dinletisi eşliğinde düzenlenen törenle uğurlandı.

Törene, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, işçiler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, “Yoğun çalışma temposuna rağmen bizler için böylesine anlamlı bir uğurlama programı düzenleyen, işçilerin hakkı ve emeği söz konusu olduğunda her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında işçilere teşekkür ederek, “Bizim işçimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Eğer yüzümüz ak bir şekilde bu şehirde gönül rahatlığıyla dolaşabiliyorsak, bu önce Allah’ın izniyle ve sizlerin emeği sayesindedir. Belediyemizin her hizmetinde alın teriniz var. Bugün sizleri, emeğin ve dayanışmanın bayramına uğurluyoruz. Sizlerle gurur duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Aşgın, Rize’ye gidecek işçileri dualarla uğurladı.

