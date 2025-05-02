Çalgan, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, emniyet ve jandarma birimlerince mart-nisan aylarında asayişle ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum'da 2025 yılı mart ve nisan aylarında kişilere karşı işlenen suçlarda, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 23 azalma görüldüğünü belirten Çalgan, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 44, kişilerin huzur ve sükununu bozma olaylarında yüzde 21, çocuğun cinsel istismarı olaylarında yüzde 20, cinsel saldırı olaylarında yüzde 14, hakaret olaylarında yüzde 30, kasten yaralama olaylarında yüzde 29, tehdit olaylarında yüzde 25 azalma meydana gelmiştir." dedi.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise aynı dönemde yüzde 25'lik düşüş sağlandığını dile getiren Çalgan, "Evden hırsızlık olaylarında yüzde 43, gasp olaylarında yüzde 57, dolandırıcılık olaylarında yüzde 37 azalma meydana geldi." diye konuştu.

682 ŞAHIS YAKALANDI

Mart-nisan aylarında terör örgütleri FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP'ye üye olmak suçundan 5 kişinin tutuklandığını bildiren Çalgan, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 682 kişinin yakalandığını kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadelenin aralıksız devam ettiğini vurgulayan Çalgan, mart-nisan aylarında yapılan 38 operasyon sonucu 28 şüphelinin tutuklandığını, 30 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Çalgan, operasyonlarda 2 bin 104 gram uyuşturucu madde ile 14 bin 821 uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktardı.

Çorum'da nisan ayı sonu itibarıyla geçici koruma altındaki Suriye uyruklu kişi sayısının 3 bin 305 olduğunu anlatan Çalgan, tespit edilen 14 düzensiz göçmenin geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini kaydetti.

Çalgan, denetim ve şok uygulamaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ile İl Jandarma Komutanı Albay Naim Çetinkaya da katıldı.