Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Erdal Komut tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hasanpaşa Semt Polikliniğinin hizmet binasının deprem dayanıklılık testlerinin olumsuz sonuçlanması nedeniyle hasta ve çalışan güvenliği önlenerek hizmetin sonlandırıldığı ifade etti.

05 Mayıs Pazartesi itibariyle Hasanpaşa hizmet binasındaki polikliniklerin Bahçelievler Semt polikliniğinde hizmete devam edeceğini bildiren Komut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hasanpaşa hizmet binasındaki fizik tedavi ünitemiz ise Şehir Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Hastanesi binasında kapasitesi artırılarak hizmet sunumuna devam edecektir.

Hastanemizde fonksiyonel olarak hizmet standartlarını yükseltmek amaçlı çalışmalarımız yürütülürken, bir deprem ülkesi olmamız nedeniyle hasta ve çalışan güvenliği önlenerek fiziki olarak da hizmet binalarımız ve sağlık tesislerimizin yenilenmesi ve büyütülmesi hususunda il sağlık müdürlüğümüz ve bakanlığımızla birlikte projelendirme çalışmalarımız devam etmektedir."