Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Beyözü Köyü’nde yaşayan Yurdagül Köksal(60), madımak toplamak için gittiği tarlada rahatsızlanarak yere yığıldı.

Köksal’ı tarlada hareketsiz halde yatarken gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Mecitözü Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Yurdagül Köksal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK