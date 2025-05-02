Sungurlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Keyvanoğlu’nun babası İbrahim Keyvanoğlu vefat etti.

Sungurlu Arıcı köyünden gelme Akçay Mahallesinde oturan merhum Hacı Ethem Keyvanoğlu’nun oğlu, Erdal, İlhan, Hasan Hüseyin ve Ayhan Keyvanoğlu’nun babası İbrahim Keyvanoğlu hayata veda etti.

Merhumun cenazesi Cuma Namazını müteakip Sungurlu Ulucami’de kılınan namazın ardından Sarıtepe Mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Editör: HABER MERKEZİ