Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında üçüncü kez destek almaya hak kazandı. Kulüp, bu destekle “Klinik Nutrisyonun Mihenk Taşları: Multidisipliner Bakış Açısıyla Klinik Nütrisyon Sempozyumu” başlıklı yeni bir projeyi hayata geçirecek.

Sempozyum, beslenme ve diyetetik ile tıp fakültesi öğrencileri başta olmak üzere, sağlık alanında çalışan profesyonellere yönelik olarak planlandı. Etkinlikte, klinik nutrisyon uygulamaları ve disiplinler arası iş birliği konuları ele alınacak.

Uzmanlık alanları farklı sağlık profesyonellerini bir araya getirmeyi amaçlayan sempozyumda, “Nütrisyon Destek Ekipleri” modeli öne çıkarılacak. Doktor, diyetisyen, nütrisyon hemşiresi ve eczacıların ortak çalışma esasları kapsamlı şekilde incelenecek. Ayrıca, hastanelerde nütrisyonel desteğin etkin biçimde sağlanması için organizasyon ve yönetimin önemi vurgulanacak.

Etkinlikte, malnütrisyonun değerlendirilmesi, tarama yöntemleri, enteral ve parenteral beslenme uygulamaları, komplikasyon yönetimi ve güncel kılavuzlar gibi hem temel hem ileri düzey konular da ele alınacak.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Beslenme ve Diyetetik Kulübü Başkanı Ahmet Serhat Afşar, sempozyuma ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu etkinlik, sağlık alanında çalışanlar ve geleceğin profesyonelleri için önemli bir öğrenme ve gelişim fırsatı sunuyor. Klinik nutrisyon konusunda kazanılacak bilgiler, doğrudan hasta sağlığına ve toplum yararına katkı sağlayacak. ÜNİDES’ten aldığımız destek yalnızca maddi değil, aynı zamanda kulübümüz için güçlü bir motivasyon kaynağı. Bu tür projelerle öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla birleştirmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz.”

Afşar ayrıca, projeye verdikleri desteklerden ötürü Hitit Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Ramazan Topçu ve Öğr. Gör. Hakan Apaydın’a da teşekkür etti. (

Editör: HABER MERKEZİ