DEVA Genel Başkanı Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret ederek, Birlik Başkanı Recep Gür ve bağlı odaların başkanlarıyla bir araya geldi. Babacan, ÇESOB ziyaretinde Gür ve oda başkanlarının sorun ve taleplerini dinledi.

ÇESOB ziyaretinde gündeme ilişkin konuşan Babacan, “Yargı iktidar tarafından bir sopa olarak kullanılıyor. Bu durumu somut olarak Erdoğan’ın ifadelerinden anlıyoruz. ‘Turpun büyüğü heybede’ diyerek, demek ki bu konuyu aslında takip ediyor.

Bugün Türkiye’de gazeteciler baskı altında, iş dünyası baskı altında. İş dünyasının en büyük sivil toplum kuruluşunun başkanının kelepçeleyerek gözaltına alıyorlar. Bu durumda iş dünyası derdini nasıl anlatabilecek? Bunların yanı sıra sanatçılar üzerinde de bir baskı var” dedi.

İktidarın ‘benden mi, değil mi’ anlayışı doğrultusunda tüm toplum üzerinde yargıyı bir sopa olarak kullandığını belirten Gür, “Ülkede adalet sorunu çözülmedikçe ekonomi çözülmez. Bu kadar baskının olduğu bir yere yatırımcı gelmez. Türkiye’nin son 3 yılda ihracatı sadece yüzde 4 arttı. İhracatın artması yeni yatırımlarla mümkün olur. Hukuki güvenliğin olmadığı yere ise yatırımcı gelmez” ifadelerini kullandı.

HER 3 GENÇTEN BİRİ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDATürkiye’nin ne eğitimde ne istihdamda olan gençler kategorisinde OECD'in en yüksek sırasın olduğunu söyleyen Babacan, “Neredeyse her üç gencimizden biri boş. Bazı gençler iş aramaktan bile vazgeçmiş. Çünkü gençlerin iş bulma ümidi kalmadı. Bu nedenle de ‘ev gençleri’ diye bilinen bir grup oluştu.Gençlere iş alanı açmak bizim için önemli. 14 yaşından itibaren gençlerin iş hayatıyla tanışması gerekiyor” dedi.“ERKEN SEÇİME HAZIRIZ”Erken seçim konusunda ya Meclis’ten bir karar çıkması gerektiğini ya da Cumhurbaşkanı’nın bu yönde karar alması gerektiğini ifade eden Babacan, “Şu anda iktidar ‘seçimler üzerinden 2 yıl geçti, önümüzde daha 3 yıl var’ diyebilir. Ancak iktidarın üzerindeki seçim baskısı da gittikçe artmakta. Biz DEVA Partisi olarak her an seçim olacakmış gibi hazırız. Yarın seçim olsa biz hazırız” şeklinde konuştu.