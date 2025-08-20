Türk Sağlık-İş Çorum İl Başkanı Murat Yurt, yeni dönemde sendikal faaliyetlerine hız verdi.

Gerek bürokrasi ve yerel yönetimlerle, gerekse toplumun her kesimiyle diyaloğu geliştirmeye özen gösteren Murat Yurt, üyelerini de sık sık ziyaret edip istişarelerde bulunmaya başladı.

Dinamik bir kadroyla aktif sendikacılık örnekleri sergilediklerini belirten Türk Sağlık-İş Başkanı Murat Yurt, sağlık çalışanlarının daima yanında olduklarını, kazanılmış hakların korunması ve çalışanların işyeri şartlarının ve hayat standartlarının yükseltilmesi noktasında, azami hassasiyetle özlük haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi.