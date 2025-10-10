Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi’ne verdiği büyük destek için dev bir pankartla teşekkür edildi.

Aşağı Sanayi’nin taşınması konusunda uzun süredir gösterdiği kararlılıkla dikkat çeken Başkan Aşgın’ın öncülüğünde yürütülen ve Aşağı Sanayi’nin taşınmasını hedefleyen proje çerçevesinde sanayi esnafına yeni yer kazandırmak adına Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’ne verilen altyapı desteği, sanayi esnafı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı.

Zanaatkarlar Kooperatifi’nde hummalı bir çalışma yürütülerek yaklaşık 250 iş yeri esnaf için hazır hale getirildi. Bu gelişme esnafta büyük sevinç yaratırken, yapılan destek unutulmadı.

Yapılan çalışmaları yerinde görmek ve esnafa destek olmak amacıyla kooperatifi ziyaret eden oda ve kooperatif başkanları, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Kooperatif sahasına asılan dev teşekkür pankartıyla, Başkan Aşgın’a duyulan minnet açıkça ifade edildi.

Alanda incelemelerde bulunan oda ve kooperatif başkanları, yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirttiler. Esnafın her zaman yanında olan, sözünü tutan bir belediye başkanıyla çalışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren başkanlar, “Halil İbrahim Başkanımız her zaman olduğu gibi yine taşın altına elini koydu. Allah razı olsun” sözleriyle teşekkürlerini ilettiler.

Kooperatif yönetimi tarafından asılan dev pankartta ise Başkan Aşgın’a teşekkür mesajı yer aldı.

Kooperatif Başkanı Mustafa Fındıkcı ve yönetim kurulu üyeleri Halit Bölükbaş, Numan Özçetin, Yalçın Keşçi, Alihan İdikut ile yüklenici firma yöneticisi İrfan Yaşar tarafından karşılanan heyette;

Hitit Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Fırıncı ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Elektrikçiler ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkan Adayı Gazi Demir, Marangozlar Odası Başkan Adayı Halit Bölükbaş, Tamirciler Odası Başkan Adayı Adem Kabadayı, Şoförler ve Nakliyeciler Odası yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Şimşek, Sezgin Karaman, Hüseyin Coşkun ile kooperatif ortakları Uğur Urhan ve Ahmet Uçgun yer aldı.

