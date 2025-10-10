Çorum Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen kitap ve kültür günleri 10 Ekim Cuma günü başlıyor. 19 Ekim’e kadar devam edecek kitap ve kültür günlerinde bu sene de binlerce öğrenciye kitap çeki dağıtılacak. Öğrenciler, bu çeklerle istedikleri kitabı satın alabilecek.



Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi ile ortaklaşa düzenlenen kitap bağışı kampanyasına tüm vatandaşları katılmaya davet eden, Türkiye Dil Ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi Başkanı Turhan CANDAN şu ana kadar hayırsever vatandaşların ve Belediyenin yaptığı katkı ile 32 bin öğrenciye ulaştıklarını söyledi.



Öğrencilerin kitapla buluşmasını çok önemsediklerinin altını çizen Candan, “İlkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerimizin en az bir kitap alabilmesi için bu organizasyonu hazırladık. Şu ana kadar hayırseverlerimizden 2 milyon 300 Bin TL’lik bağış toplandı. Katkı veren herkese teşekkürlerimizi sunuyorum.” dedi.



Tüm Çorum halkına da çağrıda bulunan Turhan Candan , “Hemşehrilerimizin de kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz. İmkânı ölçüsünde her hemşehrimiz kampanyamıza destek verebilir. Az çok demeden bu kampanyaya destek olalım. İmkanı olmayan tüm öğrencilerimizi kitapla buluşturalım.” diye konuştu.



Kitap bağışı yapmak isteyenler Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Çorum Şubesi

TR360020600015017857440002 iban numarasına açıklama kısmına KİTAP BAĞIŞI yazarak gönderebilirler.

Muhabir: Haber Merkezi