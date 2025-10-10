Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Kitap ve Kültür Günleri kapsamında, Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu Çorumlu okurlarıyla bir araya gelecek.

“Oyun Yazarlığı ve Tiyatro” konulu söyleşi, 11 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te TSO Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Söyleşinin ardından 15.00’te imza programı yapılacak.

“KİTAP, AİLENİN KALBİDİR!” TEMASIYLA DÜZENLENİYOR

Bu yıl “Kitap, Ailenin Kalbidir!” temasıyla gerçekleştirilen 12. Kitap ve Kültür Günleri, 10–19 Ekim 2025 tarihleri arasında kitapseverleri ağırlıyor. Etkinlik kapsamında birbirinden değerli yazarlar, şairler ve düşünce insanları Çorum halkıyla buluşacak.

KİTAP SEVERLER İÇİN DOLU DOLU BİR PROGRAM

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, her yıl büyük ilgi gören Kitap ve Kültür Günleri; aile, çocuk, gençlik ve edebiyat temalı etkinliklerle şehrin kültürel hayatına renk katıyor.

Mustafa Arıkoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilecek “Oyun Yazarlığı ve Tiyatro” söyleşisi, hem tiyatroseverler hem de sanatın farklı alanlarına ilgi duyan vatandaşlar için önemli bir buluşma olacak.

