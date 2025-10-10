Philip Ridley’in yazdığı, Emre Basalak’ın yönettiği, tek perdelik, 75 dakika süren oyun, modern yaşamın doyumsuzluğunu ve tüketim kültürünün insanı sürüklediği noktayı çarpıcı bir dille sorguluyor.

Oyun, maddi zorluklar içinde yaşayan Ollie ve Jill adlı çiftin hikâyesini anlatıyor. Yeni doğacak çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmayı hayal eden çift, bir gün “rüya evlerine” ücretsiz kavuşacaklarını öğrenir. Ancak evin eksiklerini gidermenin bedeli hiç tahmin edemeyecekleri kadar ağır olacaktır: tüm haşeratlardan kurtulmak… Oyun, seyirciye basit ama derin bir soru yöneltiyor: “Siz olsaydınız ne yapardınız?”