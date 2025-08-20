Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan hemşehrimiz Didehan Kesgin, yüksek lisansını aynı üniversitede Kontrollü İlaç Salım Sistemleri üzerine tamamladı.

Kariyerine Sanovel İlaç Ar-Ge bölümünde başlayan Kesgin, 2004-2014 yılları arasında Ali Raif İlaç’ta Ar-Ge Şefi ve sonrasında Ar-Ge Müdürü, 2014-2017 yılları arasında Vefa İlaç’ta Ar-Ge Müdürü olarak görev aldı. 2019-2020 yılları arasında Anadolu Kimya’da Ar-Ge Direktörü, 2021-2025 yılları arasında Ardi Farma’da Ar-Ge Müdürü olarak görev yapan Kesgin, 2025 Temmuz ayı itibarıyla Drogsan İlaçları’nda yeni görevine başladı.

Drogsan İlaçları Ar-Ge liderliğini üstelenen Kesgin’in ulusal ve uluslararası makaleleri ve patentleri bulunuyor.

Muhabir: Haber Merkezi