Türkiye’nin önde gelen zeytinyağı markalarından Olivos, yaşadığı ekonomik darboğaz sonrası mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Olivos Pazarlama A.Ş., SDA Gıda Tarım A.Ş. ve şirketlerin yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay hakkında 13 Ağustos 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere üç aylık geçici mühlet kararı verdi. Bu süreçte şirketlere mali yapılarını toparlamaları için süre tanındı.

KONKORDATO KOMİSERİ ATANDI

Mahkeme, konkordato sürecini denetlemek ve raporlamak üzere Bağımsız Denetçi ve Yeminli Mali Müşavir İbrahim Sadi Erk’i geçici konkordato komiseri olarak görevlendirdi. Komiser, şirketlerin mali durumunu inceleyecek ve alacaklıların haklarını gözeterek sürecin nasıl ilerleyeceğine dair rapor hazırlayacak.

SELÇUK ATALAY DA SÜRECE DAHİL EDİLDİ

Dosyada konkordato talebinde bulunan şirketlerden Olivos Pazarlama A.Ş. İzmir Ticaret Sicili’nde 220697, SDA Gıda Tarım A.Ş. ise 273873 sicil numarasıyla kayıtlı bulunuyor. Ayrıca yönetim kurulu başkanı Selçuk Atalay da şahsi olarak konkordato sürecine dahil edildi.

İTİRAZ SÜRESİ VE DURUŞMA TARİHİ

Konkordato dosyasının ilk duruşmasının 6 Kasım 2025 tarihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda yapılacağı açıklandı. Mahkeme, konkordato ilanının ardından ilgililere yedi günlük itiraz hakkı tanındığını duyurdu. Bu süre içinde konkordato talebine karşı çıkılması mümkün olacak.

ÖDÜLLÜ MARKA ZORDA

Selçuk Atalay’ın sahibi olduğu Olivos, geçmişte Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nden “tescilli markasıyla en çok ihracat yapan firma” ve “en çok ambalajlı ihracat yapan firma” ödüllerini almıştı. Ancak yaşanan mali kriz, sektörün önde gelen markasını konkordato sürecine sürükledi.