Çorum'un Osmancık ilçesinde yazılan trafik cezaları gündemden düşmüyor. Ekşi Sözlük'te bile başlık açılan Osmancık'taki radar cezaları bu sefer de Yavruu Hasan isimli bir sosyal medya kullanıcısı tarafından çekilen videoyla gündem oldu. Videoda Osmancık'tan geçerken aracını iterek götüren adam 'Bu yoldan ne zaman geçsem ceza her seferinde İstanbul'a benden önce gidiyor. O yüzden arabamı iterek götüreceğim, bakalım bu sefer de yine ceza yiyecek miyim' diyen sürücünün videosu çok beğenilip yorum aldı. Memleketlerine giderken Osmancık'ta hız sınırını aşıp ceza yiyen vatandaşlar videoya yüzlerce yorum yaptı.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ