Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda CHP Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Emine Aydaş’ın eşi Halis Aydaş (86) vefat etti. Mollahasan Köyü nüfusuna kayıtlı olup uzun yıllar Danimarka’da yaşayan, Ziraat Odası eski meclis başkanlarından, Mollahasan Köyü önceki dönem muhtarı ve CHP İl Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı Hulusi Aydaş ile Zeki Aydaş’ın amcası Halis Aydaş, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.

1993 yılında emekli olduktan sonra Mollahasan Köyü Derneğini kuran ve uzun yıllar dernek başkanlığı yapan Halis Aydaş’ın vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Halis Aydaş, 4 çocuk babasıydı.

Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy’un gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve helallik alma erkanının ardından Mollahasan Köyü’nde toprağa verildi.

Halis Aydaş’ın vasiyeti gereği cenaze töreninde Zakir İsmail Güçlü tarafından deyişler söylendi. Aydaş, son yolculuğuna türkü ve deyişlere uğurlandı. Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Belediye Meclisi Üyesi Sedat Genç, Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Uğur Demirer ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, CHP önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, muhtarlar, siyasiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.