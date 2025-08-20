Kayseri Erciyes Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde okuyan Çorumlu öğrenci Kayra Tüzün'ün Talas Mevlana Mahallesi'nde kaldığı evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Daireden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, daire ve içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Okul ve tadilat masrafları nedeni ile Tüzün'ün eşya alamadığı ve mağduriyet yaşadığı öğrenildi.