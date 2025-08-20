Birbirinden eğlenceli aktiviteler ve konserlerle dolu yaz etkinliklerinin ilki bugün (20 Ağustos 2025 Çarşamba günü) Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı’nda gerçekleştirilecek. Program saat 18.30’da spor etkinlikleriyle başlayacak. Bilek güreşi, langırt, masa güreşi ve cornhole gibi heyecanlı oyunların yanı sıra ahşap oyuncak yapımı ve “boks hacıyatmaz” etkinlikleriyle çocuklar da unutulmayacak. Günün finalinde ise Çorumlu sanatçı İbrahim Sarıca konseri ile müzik dolu bir gece yaşayacak. Konser saat 20.30’da başlayacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm Çorum halkını etkinliklere davet ederek, “Bu yaz mahallelerimizde spor ve müziği buluşturan etkinliklerle hemşehrilerimizle bir arada olacağız. Tüm halkımızı Rüstem Eren Parkı’ndaki ilk programımıza bekliyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi