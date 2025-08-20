Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Han Sohbetleri’nin bu ayki konuğu Opr. Dr. Salih Selman olacak.

Çorum Belediyesi tarafından Velipaşa Hanı'nda yarın (21 Ağustos 2025 Perşembe günü) saat 20.00’de başlayacak olan "Aile Kavramı ve Aile Bireylerinin Birbirleri Üzerindeki Hakları" konulu Han Sohbetlerine tüm Çorum halkı davet edildi.

Aile kurumunun toplumsal yapımızdaki önemine dikkat çekilecek programda, aile bireyleri arasındaki hak ve sorumluluklar, toplumsal dayanışma ve aile içi ilişkilerin önemi üzerine kapsamlı bir sohbet yapılacak.

Velipaşa Hanı’nın tarihi atmosferinde düzenlenen Han Sohbetleri, Çorumluların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Daha önce farklı alanlarda uzman isimlerin ağırlandığı program, şehrin kültürel belleğini zenginleştirirken, katılımcılara hem tarihî mekânda farklı bir deneyim hem de güncel meseleler üzerine fikir alışverişi imkânı sunuyor.

Muhabir: Haber Merkezi