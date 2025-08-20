Türk Halk Müziği’nin usta ve Türk pop müziği sanatçısı, besteci ve aranjör Banu Kırbağ hayatını kaybetti.

“Ölsem de Bir Kalsam da Bir” ve “Unutulur” gibi şarkılarıyla 1970’li yıllara damga vuran Banu Kırbağ, 74 yaşında hayatını kaybetti.

70'li yıllardaki pop müziğine yaptığı katkılarla hatırlanan sanatçı, ayrıca ilk Türk kadın aranjör unvanına sahip olan Banu Kırbağ, Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, Kırbağ’ın ailesi ve yakınları katıldı. Sanatçılar Ersan Erdura, Semiha Yankı, Zeliha Sunal, İskender Doğan, Nükhet Duru da Kırbağ’ı son yolcuğunda yalnız bırakmadı. Kardeşi Hülya Kırbağ ise dakikalarca tabuta sarılarak ağladı.

İstanbul’da yaşayan hemşehrimiz İnş. Müh. Sinan Karamanlıoğlu da Banu Kırbağ’ın cenaze törenine, ÇORUM HABER’in ve Karamanlıoğlu İnşaat’ın çelenkleri ile katılarak vefa borcunu yerine getirdi.

Ayrıca Ersan Erdura da cenazede Nükhet Duru ile Karamanlıoğlu’nu tanıştırdı.

