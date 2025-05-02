Bir dizi ziyaret için Çorum’a gele DEVA Genel Başkanı Babacan, Çorum Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaretinde gündeme ilişkin konular hakkında partisinin görüşlerini dile getirirken, basın mensuplarının da sorularını yanıtladı.

“AK Parti’ye geçeceği” yönündeki iddialara da yanıt veren Babacan, Türkiye’de bugün yönetimin şeffaf olmadığını kaydederek, “Bugün Merkez Bankası’nın ne alıp ne sattığını kimse bilmiyor. Son 1.5 ayda 55 milyar dolarlık satış yapıldı. Arka kapıdan rezervleri yakıyorlar ancak tek bir kelime dahi etmiyorlar. Bizim dönemimizde ise 1 dolar satılsa bile Merkez Bankası anında kamuoyuna açıklama yapardı. Şu anda bu konuda bir şeffaflık yok.

Eskiden TÜİK enflasyonun nedenlerini kalem kalem açıklardı. Şimdi enflasyonu açıklıyorlar ama hangi fiyatları baz alıyorlar, bununla ilgili en ufak bir bilgi vermiyorlar.

Eskiden iyi yapılan ne varsa şimdi tam tersini yapıyorlar. Hukuk olmadan ekonomi olmaz. Anayasayı deşersen ekonomi büyümez. Önce hukuk ve adalet, ondan sonra ekonomi düzelebilir.

Bizim dönemimizde Türkiye’nin AB hedefi vardı, demokratikleşme hedefi vardı. Hak ve hürriyetlerin korunması vardı. Şimdi bunların hiçbirinden söz etmemiz mümkün değil” dedi.

Editör: Haber Merkezi