MHP, belediye başkanlarını 17-19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek "Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda bir araya getirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin himayesinde yapılacak kampta, partinin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için hazırladığı "Üretken Belediyecilik" vizyon belgesindeki 3 ana tema, 9 ilke ve 100 maddelik beyannamede yer alan başlıklara ilişkin yapılan çalışmalar değerlendirilecek.

Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta belediyelerin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaların, seçim döneminde verilen taahhütlerin ve gelecek planlamalarının ele alınacağını belirterek, "Belediye başkanlarımızın bu süre zarfında neleri gerçekleştirdikleri, taahhütlerinden neleri başardıkları önümüzdeki süreci nasıl planladıkları konusunda geri dönüşleri alacağız." ifadelerini kullandı.

217 Belediye başkanının katılacağı kampta başkanlardan yazılı doküman ve dijital arşiv niteliğinde geri bildirim alınacağını aktaran Durmaz, uzman akademisyenlerin katılımıyla "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ile "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" sunumu yapılacağını da kaydetti.

Muhabir: Anadolu Ajansı