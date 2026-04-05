İl Genel Meclisi Toplantısında Denetim Komisyonu tarafından hazırlanarak meclise sunulan rapor ile ilgili konuşan CHP’li Ümit Er, Vali Ali Çalgan’ın İl Özel İdareye inceleme başlatması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Denetim Raporları hazırlanmadan önce İl Özel İdaresi’nin 1 Ocak itibariyle kesin hesaplarını tamamlaması gerektiğini belirten CHP’li Ümit Er, bilgilerin revize edilemeyeceğini savundu.

İlçe Özel İdare Kurumlarının da Çorum İl Özel İdaresine bağlı olduğunu hatırlatan Er, ilçelerin denetlenememesinin doğru olmadığını ifade etti.

İl Özel İdaresine bağlı taş ocağı ve asfalt plentlerinde tutulan kayıtların herkesin anlayabileceği şekilde olması gerektiğine değinen Er, incelemeler sırasında taş ocağı ve asfalt plentinin incelemelerine komisyon üyelerinden birisi olarak kendilerine hiçbir belge sunulamadığını açıkladı.

Bir iş yerinde satın alınan malın deponun doldurulmasına rağmen hangi gün satıldığının ve nereye gönderildiğinin bilinmemesiyle aynı olduğunun altını çizen Er, bunların kabul edilemez olduğunu ve bu konu hakkında Vali Ali Çalgan’ın hassasiyetle bir inceleme başlatması gerektiğini dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi