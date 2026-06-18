Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Ferhat Yılmaz bir dizi ziyaret için Çorum'a geliyor.

Türkiye İttifakı Partisi İl Başkanı Ahmet Anak, Genel Başkan Ferhat Yılmaz’ın yarın (19 Haziran 2026 Cuma günü) ilimizde bir dizi ziyarette bulunacağını, vatandaşlarla buluşarak teşkilat programına katılacağını açıkladı. Yılmaz, gün boyunca vatandaşların, esnafların ve sanayicilerin sorun ve taleplerini dinleyecek, partisinin Türkiye vizyonunu paylaşacak.

Program kapsamında teşkilat mensuplarıyla da buluşacak olan Genel Başkan Ferhat Yılmaz'ın siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde de bulunacağı açıklandı.

İl Başkanı Ahmet Anak bu ziyaret dolayısıyla yaptığı açıklamada; “Türkiye İttifakı Partisi olarak milletimizle güçlü bağlar kurmayı, vatandaşlarımızın sesine kulak vermeyi ve ortak akılla Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeyi önemsiyoruz. Bu kapsamda Genel Başkanımız Ferhat Yılmaz'ın gerçekleştirileceği Çorum programı, hem vatandaşlarımızla hem de teşkilat mensuplarımızla bir araya gelmek adına önemli bir fırsat olacaktır. Partili partisiz tüm vatandaşlarımızı programımıza davet ediyoruz” dedi.

Buna göre Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Yılmaz saat 09.30’da Çorum programına Hıdırlık’ta bulunan Süheybi Rumi Kerebi Gazi Türbesi ve Hıdırlık Cami’nden başlayacak. Daha sonra saat 10.30’da Şehit ve Gazi Aileleri Derneği’ni, saat 11.30’da esnaf ziyaretlerini yapacak olan Yılmaz Ulucami’de Cuma Namazı’nı kılacak. Yılmaz saat 14.00’de Çorum Esnaf Odaları Birliği, saat 15.30’da ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret ettikten sonra saat 16.30’da ise Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle biraraya gelecek.

