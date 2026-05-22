TBMM’de görüşülüp yasalaşan ve kamuoyunda “Varlık Barışı” olarak anılan kanun üzerine konuşan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclis kürsüsüne Arca Çorum FK kaşkoluyla çıktı. Pazar günü oynanacak maçta Arca Çorum FK’ya başarılar dileyen Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Pazar günü Türkiye ve dünyanın birçok bölgesinde yaşayan tüm Çorumluların ve komşu illerimizin yüreği bizimle birlikte kırmızı-siyah atacak. Hattiler'in ülkesi, Hititler'in başkenti, yedi bin beş yüz yıllık tarihin de ilk yazılı Kadeş Barış Anlaşması'nın imzalandığı turizm, tarım ve sanayi şehri Çorum, pazar günü tarihinde bir ilk daha yaşayacak. İnanın çocuklar, inanın! Alaca Çorum FK Süper Lig'e çıkacak, Çorum ekonomik ve sosyal yönden kalkınacak. Çorum taraftarına ayrılan 18 bin bileti anında tüketen taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyor, pazar günkü maçta tüm futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum. Yüreğimiz, kalbimiz sizlerle; buna inanın. Çorum hak ettiği Süper Lig'e çıkacak, buna yürekten inanıyoruz ve pazar günü Konya'da olacağımın sözünü veriyorum.”