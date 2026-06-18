Gelecek Partisi Genel Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelerin ardından, Çorum Merkez İlçe ile birlikte Oğuzlar ve Laçin ilçelerine yeni başkan atamaları gerçekleştirildi.

Yapılan resmi açıklamaya göre; Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevine Satılmış Anbar atanırken, Oğuzlar İlçe Başkanlığına Durmuş Ahlatcı, Laçin İlçe Başkanlığına ise Zekeriya Galadepe getirildi.

“ÇORUM'DA GÜÇLÜ BİR GELECEK İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Atama kararlarının ardından parti binasında tebrikleri kabul eden yeni ilçe başkanları, ortak bir vizyonla hareket edeceklerini belirterek yerel seçim ve teşkilatlanma çalışmalarına süratle başlayacaklarının mesajını verdiler.

Gelecek Partisi İl Başkanlığı ise konuya ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çorum'un dört bir yanında liyakatli ve dinamik kadrolarla halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Merkez, Oğuzlar ve Laçin ilçelerimize atanan kıymetli başkanlarımızın, partimizin ilkelerini en iyi şekilde temsil edeceğine ve Çorum’un geleceğine değer katacağına inancımız tamdır. Yeni başkanlarımıza görevlerinde muvaffakiyetler dileriz.”

Muhabir: Haber Merkezi