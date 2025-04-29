YRP İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Zorlu, siyasi kariyerine Anahtar Parti’de devam etme kararı aldı. Anahtar Parti İl Başkanı Nurullah Müstet tarafından yapılan açıklamayla Muhammed Emin Zorlu'nun Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevine atandığı açıklandı.

A Parti İl Başkanı Müstet, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Zorlu'nun güçlü bir teşkilat yapısı kurarak merkez ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturma yolunda önemli bir rol üstleneceğini belirtti.

Editör: Haber Merkezi

Müstet, “Partimizin Merkez İlçe Teşkilatının kurulması çalışmaları kapsamında, İlçe Başkanlığı görevine, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Ayhan Erel’in oluruyla, Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu’nun tensipleriyle Muhammed Emin Zorlu atanmıştır. Kendisi, bilgi birikimi, kararlılığı ve liderlik vasıflarıyla merkez ilçemizde partimizi en iyi şekilde temsil edecek ve değerli hizmetlere imza atacaktır. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim yar ve yardımcısı olsun” ifadelerine yer verdi.Yeni görevlendirmeyle birlikte Anahtar Parti'nin Çorum merkezinde teşkilatlanma çalışmalarını hızlandırması ve sahadaki etkinliğini artırması bekleniyor.