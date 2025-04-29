Çorum Barosu tarafından ödüle layık görülen Av. Derya Öztekin, Ceza Hukuku üzerine genç meslektaşlarına bilgi ve birikimlerini aktarma fırsatı buldu.

Derya Öztekin konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Çorum Barosu staj eğitim faaliyetleri kapsamında genç meslektaşlarımız ile Ceza Hukuku üzerine konuştuk. Bilgi ve birikimlerimizi aktarma fırsatı bulduk. Ayrıca Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen ve benim de eğitim koçluğu vererek katkıda bulunduğum kurgusal duruşma yarışmasında Karadeniz bölge birincisi olan Çorum Barosu kurgusal yarışma takımını gönülden tebrik ediyorum. Genç meslektaşlarımızın yetiştirilmesi için büyük bir özveri ile çalışan kıymetli kardeşim Baro Başkanımız Turan Kalıpçı ve Baro Başkan Yardımcımız Tuğrul Damar’a teşekkür ediyorum. Hep birlikte güçlüyüz.”

Baro Başkanı Kalıpcı da yaptığı açıklamada: “Çorum Barosu Staj Eğitim Komisyonu faaliyetleri kapsamında stajyer avukatlarımız için düzenlenen ‘Ceza Hukuku’ konulu eğitim semineri tamamlanmıştır. Eğitmenimiz Av. Derya Öztekin’e teşekkür eder, ayrıca kurgusal duruşma yarışmasında Şampiyon olan takımımıza kattığı değerli bilgilerden dolayı kendisine ve emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi sunarım” görüşüne yer verdi.

Editör: Haber Merkezi