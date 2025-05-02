Çorum’un Sungurlu ilçesinde yoldan çılan otomobilin takla atması neticesinde 3’ü ağır 4 kişinin ağır yaralandığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

A.A.(43) idaresindeki 52 BP 771 plakalı otomobil 12 Nisan’da Kırıkkale-Sungurlu Karayolu İnegazili Kavşağında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye Polis, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan H.A.(49) ve Halil Ede (46) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Halil Ede, doktorların müdahalesinin ardından sevk edildiği Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 20 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Halil Ede’nin Samsun ili Kavak Müftülüğü’nde Şube Müdürü olduğu ve hac seminerinden dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Ede’nin cenazesinin cuma namazına müteakip Ordu’nun Korgan ilçesi Çayırkent Mahallesi Aşağıoba Camiinde kılındıktan sonra defnedileceği öğrenildi.