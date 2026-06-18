Çorum'da anne ve babasını bıçakla rehin alan genç kız ikna edildi.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Mutlu 2. Sokak'taki evlerinde yaşayan C.Y., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı anne ve babasını bıçakla rehin aldı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü görüşmeler sonucu ikna edilen C.Y., anne ve babasını serbest bıraktı. Daha sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ikna edilerek evden çıkarıldı.

Bu sırada evin camlarını kırdığı ve evdeki bazı eşyalara zarar verdiği öğrenilen C.Y.'nin kolunda, annesinin ise elinde kesikler oluştu.

Yaralılara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kızlarıyla ilgili daha önce uzaklaştırma kararı almak istedikleri öğrenilen anne ve baba, şikayetçi olmak üzere polis merkezine götürüldü.

C.Y. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK