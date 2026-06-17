Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 6. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki Z.S.'ye ait dairenin balkon camları ve pencereleri, 2'si kadın 4 kişi tarafından kırıldı.

Camların kırılmasının ardından balkona tırmanarak daireye giren şüpheliler, evde bulunan çeşitli eşyalara da zarar verdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, panelvan tipi bir araçla kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada gözaltına alınan şüphelilerden B.A., A.T. ve E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe konut ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

Olay sırasında kırılan cam nedeniyle elinden yaralanan S.T. ise ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak Ortopedi Servisinde tedavi altına alındı.

Camlarını kırdı, vitrindekileri çaldı
Camlarını kırdı, vitrindekileri çaldı
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Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK