Halit D. (45) idaresindeki 06 BVL 368 plakalı kamyon, Boğazkale-Sungurlu kara yolunun 14. kilometresinde, aynı yönde seyreden Enes Y.'nin kullandığı 19 EE 552 plakalı traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle traktörden düşerek römorkun altında kalan Hacı Yüzübenli (75), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü Enes Y. ile oğlu Ferhat Y., sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalelerinin ardından yaralı baba ve oğlu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hacı Yüzübenli'nin cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat çift yönlü ulaşıma kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.