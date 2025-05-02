Sözcü Gazetesi’nde yer alan habere göre Adalet Bakanlığı, 26 Mart 2025’te düzenlediği ihale ile Osmancık’a cezaevi yapılacağını duyurdu. 16 firmanın teklif verdiği ihale için maliyet 1 milyar 512 milyon lira hesaplandı. İhale 1 milyar 17 milyon 412 bin liraya imzalandı.

Cezaevinin 600 gün içerisinde tamamlanması öngörülüyor. 50 bin metrekare kapalı alanda yer alacak proje 2025 yılı içerisinde başlayacak olup 2027 yılında bitirilmesi planlanıyor.

Cezaevinde 400 sivil personel ve 300’e yakın rütbeli askerin görev yapacağı ifade ediliyor.

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