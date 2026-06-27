Köln’de yaşayan Avrupa Çorumlular Derneği Başkanı Selahattin Toprakçı, yine Avrupa’dan Merzifonlu Yalçın Bayraktar ve Hüseyin Gürdoğan ile birlikte dün gazetemizi ziyaret ederek dostu Mehmet Yolyapar’la özlem giderdi.

Çorum FK’nın Süper Lig’e yükselmesinin yalnızca Çorumluları değil, Avrupa’da yaşayan Anadolu insanlarının pek çoğunu mutlu ettiğini belirten Toprakçı, “Çorum Futbol Kulübümüzün artık Avrupa’da güçlü bir taraftar kitlesi var. Başta Çorum’un komşusu olan şehirlerin, Amasya’nın, Merzifon’un insanları bütün kalpleriyle yanımızdalar” diye konuştu.