GoldForce’un bu listede yer alması, çalışanların kuruma duyduğu güvenin ve aidiyet duygusunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor ve şirket yönetiminin, ülke için üretim yaparken çalışanların fikirlerine değer veren, gelişimlerini destekleyen ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir çalışma ortama oluşturmayı önemsediği vurgulanıyor.

GoldForce’dan yapılan açıklamada da, “Bir işyerini gerçekten özel kılan şey, çalışanlarının kendini değerli hissetmesi ve yaptığı işe anlam katabilmesidir. Bu anlayışla hareket ederek çalışan deneyimini geliştirmeye ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.