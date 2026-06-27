Ahlatcı Holding’e ait Ahlatcı Metal Rafineri bünyesinde meslek lisesi derslerini ve teorik-pratik kuyumculuk öğretimini sürdüren “Geleceğin Altın Gençleri”, Rafineri’de düzenlenen törenle yılsonu karnelerini aldılar.

Törende konuşan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ahlatcı, modern teknoloji ile tanışan ve çok önemli bir meslek edinme yolunda olan gençlerin, aynı zamanda iş disiplini, sorumluluk bilinci ve üretim kültürü kazandıklarını, gösterdikleri üstün performansla da kendilerine güvenenleri mahcup etmediklerini söyledi.