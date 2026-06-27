Çorum’un tanınmış iş insanlarından “Fotoğrafçı ;Şeref” olarak tanınan Şerafettin Bahadır’ın annesi Emine Bahadır (90), önceki akşam saat 21.30’da çoklu organ yetmezliği nedeniyle evinde hayata veda etti.
Fotoğrafçı merhum Kemalettin Bahadır’ın eşi, Şeref Bahadır, Edeviye Keçeci ve Leyla Soyocak’ın anneleri olan Emine Bahadır’ın cenazesi, dün Akşemsettin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi