Mezuniyet töreninde düzenlenen programda başarı plaketini Okul Müdürü Necmettin Ünal'ın elinden alan Karadaş, yaptığı konuşmada lise eğitimi boyunca okulun tüm imkânlarıyla kendisine destek olduğunu belirterek öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Akademik başarılarıyla dikkat çeken Zeynep Karadaş, okul öğretmenleri tarafından hazırlanan özel eğitim materyalleriyle aldığı destek sayesinde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (EKPSS) Türkiye 455'incisi olmayı başardı.

Sanata olan ilgisiyle de öne çıkan Karadaş, okulun müzik odasında yeteneklerini geliştirme fırsatı buldu. Piyano, gitar ve bağlama çalan başarılı öğrenci, okulda düzenlenen etkinliklerde enstrümanları ve sesiyle sık sık sahne aldı.

Zeynep Karadaş, son olarak Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Platformu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğinde kendi bestesini seslendirerek dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Akademik ve sanatsal alanlarda elde ettiği başarılarla örnek gösterilen Karadaş, azmi ve çalışkanlığıyla takdir topladı. Okul yönetimi, öğrencilerinin elde ettiği başarıdan duydukları memnuniyeti dile getirerek Zeynep Karadaş'ın eğitim hayatındaki yeni hedeflerinde de başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.