YEDAŞ, enerji verimliliğini destekleyen uygulamalarını sürdürüyor. Hizmet bölgesinde yürütülen LED dönüşüm çalışmaları kapsamında mevcut sokak aydınlatmaları modern LED armatürlerle yenilenirken, yeni tesis edilen genel aydınlatmalarda da LED teknolojisi kullanılıyor. Böylece enerji tüketiminin azaltılması, bakım süreçlerinin daha verimli yürütülmesi ve aydınlatma kalitesinin artırılması hedefleniyor.



HEDEF, TÜM SOKAK AYDINLATMALARINI LED'E DÖNÜŞTÜRMEK

YEDAŞ, enerji verimliliğini odağına alan yatırımları kapsamında LED dönüşüm çalışmalarını etaplar halinde sürdürüyor. Bugüne kadar hizmet bölgesinde 45 bin sokak aydınlatmasını LED armatürlerle yenileyen şirket, özellikle ekonomik ömrünü tamamlamış aydınlatma sistemlerini modern LED teknolojisiyle dönüştürüyor. Geleneksel sodyum buharlı armatürlere göre daha düşük enerji tüketen LED armatürler, yüksek ışık kalitesi ve homojen aydınlatma sağlayarak gece görüşünü destekliyor, sürüş güvenliğine katkı sunuyor. Enerji tüketiminde yüzde 50'ye varan tasarruf sağlayan sistemler, uzun kullanım ömürleri sayesinde bakım ihtiyacını azaltırken çevresel sürdürülebilirliği de destekliyor. Elektrik dağıtım şirketi, hizmet bölgesindeki mevcut sokak aydınlatmalarının dönüşümünü 2030 yılına kadar tamamlamayı hedeflerken, yeni tesis edilen tüm genel aydınlatma sistemlerinde de LED teknolojisini kullanıyor. Böylece daha güvenli yollar, daha kaliteli aydınlatma, daha düşük enerji tüketimi ve daha sürdürülebilir şehirler için enerji verimli aydınlatma altyapısını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

"ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ YATIRIMLARIMIZIN MERKEZİNE ALIYORUZ"YEDAŞ İşletme Operasyonları Direktörü Barış Demir, enerji verimliliğinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin şehirlerine yapılan önemli bir yatırım olduğunu belirterek, "Enerji verimliliği, tüm yatırım planlamalarımızın temel öncelikleri arasında yer alıyor. Bu anlayışla hizmet bölgemizde bugüne kadar 45 bin sokak aydınlatmasını LED armatürlerle yeniledik. Daha aydınlık sokaklar oluştururken enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayan uygulamaları yaygınlaştırıyoruz. LED dönüşüm çalışmalarımızı planlı şekilde sürdürürken yeni tesis ettiğimiz tüm genel aydınlatma sistemlerinde de LED teknolojisini kullanıyoruz. Mevcut aydınlatmalarımızın dönüşümünü de kademeli olarak tamamlayarak enerji verimliliğini daha da artırmayı hedefliyoruz. Teknolojiyi odağına alan yatırımlarımızla hizmet kalitemizi güçlendirirken geleceğin enerji altyapısını bugünden inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.