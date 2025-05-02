Yapımına başlanan Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam alanı açılış için gün sayıyor. 50 dönümlük alanda modern ve doğa dostu bir yaşam alanı oluşturuldu.

Çorum İli Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği tarafından hayata geçirilen projenin çok yakında açılışa hazır hale geleceği bildirildi. Çorum merkez Yaydiğin bölgesinde, İl Özel İdaresi’ne tahsisli 50 dönümlük arazi üzerinde kurulan barınak ve doğal yaşam alanı, sahipsiz sokak hayvanlarının güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla inşa ediliyor. Projede, hayvanların doğal ortamlarına uygun alanlarda bakılmaları, rehabilite edilmeleri ve ihtiyaç duydukları veterinerlik hizmetlerini alabilmeleri hedefleniyor.

AŞGIN: “ÖNCÜ

ŞEHİR ÇORUM”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önemli mesajlar verdi. Başkan Aşgın, Çorum’un sahipsiz hayvanlar konusunda Türkiye’de öncü bir şehir olduğunu vurguladı.

Aşgın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Yasa çıkmadan yola çıkan öncü şehir: Çorum. Sahipsiz sokak hayvanlarına hep birlikte sahip çıkacağız, ama sokakta değil; olması gereken yer olan doğal yaşam alanlarında. Çorum İli Sahipsiz Sokak Hayvanları Birliği Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı çok yakında açılışa hazırlanıyor.”

Bu projeyle birlikte, sahipsiz sokak hayvanlarının kent yaşamında karşılaştığı zorlukların önüne geçilmesi ve hem insan hem hayvan güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

Çorum’daki bu doğal yaşam alanı, aynı zamanda ülkedeki diğer belediyelere de örnek teşkil edecek bir model olarak görülüyor. Açılış tarihi henüz netleşmese de, tamamlanma aşamasına gelen projede son rötuşların yapıldığı öğrenildi. Barınakta modern bakım üniteleri, geniş gezinti alanları, veteriner klinikleri ve rehabilitasyon merkezleri yer alacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR