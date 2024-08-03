CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İlçe Başkanı Mehmet Kurtçu, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Yöneticileri Uğur Eke, Burak Özten, İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, Merkez İlçe Yöneticileri Mustafa Eker ve Hikmet Çakmak ile birlikte Boğazkale’nin Sarıçiçek Köyündü düzenlenen Aşure etkinliğine katıldı.

Köy halkı ile sohbet eden CHP’li yöneticiler, Muharrem ayında tutulan oruçların ve Aşure lokmasının Hak katında kabul olmasını temenni etti.

CHP heyeti, daha sonra Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ile Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’i ziyaret ederek ilçenin öncelikli sorunlarını ve yapılması gereken çalışmalarını görüştü.

Editör: Haber Merkezi