Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame asliye ceza mahkemesince kabul edilmişti. Bugün görülen duruşmada mahkeme, esnaf Murat Kırcı hakkında beraat kararı verdi.

“ADALETİN TECELLİ ETTİĞİ KANAATİNDEYİZ”

Duruşma sonrası adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kırcı’nın Avukatı Rumi Bekiroğlu, mahkeme kararının adaletli olduğunu belirtti.

Bekiroğlu, savcılık makamının cezalandırma yönünde mütalaa verdiğini ancak mahkemenin müvekkilinin suçsuz olduğuna hükmederek beraat kararı verdiğini ifade etti. Adaletin tecelli ettiğini dile getiren Bekiroğlu, şunları söyledi: "Biraz önce yargılama devam ederken iktidar partisinin il başkanı Yakup Alar'ın bir demecinin olduğunu gördüm. Bu arkadaş ya Türkiye'de yaşamıyor, ya Çorum'da yaşamıyor. Esnafın derdiyle dertlenen bir kişi olmadığı görmüş olduk. Biz adaletin tecelli etmesinden dolayı mutluyuz. Kanayan yara tüm esnafların, çiftçilerin vatandaşların derdidir. Hepinize adaletin tecelli etmesi için verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." dedi.

“ÇORUM HUKUK TARİHİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Duruşmayı takip eden CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ise kararın önemli olduğunu belirterek, bunun bir kişi üzerinden değil, haksızlığa karşı verilen bir mücadelenin sonucu olduğunu ifade etti.

“BU DAVA SADECE ÇORUM’U İLGİLENDİRMİYOR”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da yaptığı açıklamada davanın yalnızca yerel bir dava olmadığını, Türkiye’deki ekonomik durum ve ifade özgürlüğü tartışmalarını da kapsadığını söyledi.

CHP'li Günaydın, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntıların herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğunu belirterek, bu tür davaların ifade özgürlüğü açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

“YÖNETENLER BU MEMLEKETİN EFENDİSİ DEĞİLDİR”

Günaydın, mahkemenin verdiği beraat kararının yerinde olduğunu belirterek, Türkiye’de demokrasinin ve ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini ifade etti. Açıklamasında, yönetenlerin halkın sesine kulak vermesi gerektiğini dile getirdi.

“TÜRKİYE’NİN TEMEL SORUNU”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de siyaset alanında konuşulması gereken konuların mahkeme salonlarına taşınmasının önemli bir sorun olduğunu söyledi.

Kaya, TCK 217/A maddesinin uygulamasına ilişkin eleştirilerde bulunarak, ifade özgürlüğünün korunması gerektiğini vurguladı.