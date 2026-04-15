Çöplü Arastasında esnaflık yapan Murat Kırcı, 31 Aralık 2025 tarihinde çektiği videoda siftah yapamadıklarını, ancak maliye ekiplerinin çevredeki esnaflara yönelik fiş denetimi yaptığını dile getirerek videoyu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Kırcı'nın videosu haberlere konu olmuş, yerel ve ulusal medyada yankı uyandırmıştı.

Yapılan haberler sonrası Savcılık, Kırcı hakkında söz konusu bölgede maliye ekiplerinin herhangi bir denetiminin söz konusu olmadığı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.



"AMACIM KÜÇÜK ESNAFIN SORUNUNA DİKKAT ÇEKMEKTİ"

Hakkında hazırlanan iddianame sonrasında bugün Murat Kırcı bugün hakim karşısına çıktı. Çorum'da 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada Murat Kırcı savunmasında suçlamaları kabul etmediğini sadece ekonomik krize dikkat çekmek istediğini, devletini, vatanını, milletini seven bir vatandaş olduğunu kaydetti. Türkiye'nin derdiyle dertlenen bir vatandaş olduğunu belirten Kırcı, çektiği videoda zaten iş yapamayan zor durumda olan küçük esnafın bir de denetimlerdeki cezalarla yıpratıldığına dikkat çekmek istediğini vurguladı, beraatini istedi.

Mahkeme, sanığın üzerine atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığı kanaatiyle beraat kararı verdi.

Çorum 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davayı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ile siyasi partilerin Çorum’daki temsilcileri takip etti.

Duruşmada sanığın avukatlığını Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu, Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Ahmet Özdel, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Hakan Tekercioğlu’nun da aralarında bulunduğu 7 avukat yaptı.